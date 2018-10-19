ATO ve ASO’dan Binali Yıldırım’a ziyaret

ATO Başkanı Gürsel Baran
, ATO'nun enflasyonla topyekûn mücadele programına yaptığı katkıları anlattı. ASO Başkanı Nurettin Özdebir
ziyarette bazı bakanlara ilettikleri ekonomiyle ilgili önerilerini Binali Yıldırım
'a da aktardı. ATO TAM DESTEK VERDİ KOBİ
Destek Kredisi için ATO olarak tüm imkânlarını seferber ettiklerini kaydeden Baran, bankalara başvurmak üzere odadan belge alan üyelerin yaklaşık yüzde 25'inin kredi alabildiğini söyledi. ATO Başkanı Baran, ziyaret sırasında, ATO'nun 67 meslek komitesinin yeni yasama döneminde, TBMM'den geçmesini bekledikleri yasal düzenlemeleri içeren bir dosya sundu. Baran ayrıca, ATO'nun geçen ay düzenlediği Ekonomik İstişare Toplantısı'nda meclis üyelerinin sektörlerine ilişkin dile getirdiği sorunları ve çözüm önerilerini de bir rapor halinde TBMM Başkanı Yıldırım'a iletti. Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na ATO olarak verdikleri destekler hakkında da bilgi veren Baran, "Ülke olarak yeniden yüksek enflasyon dönemi yaşamak istemiyoruz" dedi. Baran, ziyarette asgari ücret ve Kıdem Tazminatı Fonu ile ilgili konularda da ATO'nun görüşlerini paylaştı. KRİZİ FIRSATA ÇEVİRMELİYİZ
ASO Başkanı Özdebir, "Dünyada rüzgarın yönü Türkiye'nin lehine değişti. Hazine'nin 2 milyar dolarlık eurobond ihracına 6 milyar dolar teklif geldi. Sıkıntılı günleri kısa sürede atlatacağız. Ancak biraz daha dayanmamız lazım" dedi. Ziyarette, Türkiye'nin en önemli gücünün üretim gücü olduğuna da dikkat çeken Özdebir, "Üretim gücümüzü kaybetmememiz lazım. Onun için de daha hızlı davranmamız gerekiyor. Üzerinde mutabakat sağlanan kararlar süratle uygulamaya geçmeli" diye konuştu. Bürokrasinin daha hızlı davranması gerektiğini de vurgulayan Özdebir, kamuda tasarrufun önemine de dikkat çekti. Bazı sorunlarla ilgili ASO Yönetim Kurulu
Üyelerinden bilgi de alan Yıldırım, sağlıklı bir ekonomi için öngörülebilirliğin önemini de vurguladı. Yıldırım, "Özdebir'in de dediği gibi Türkiye'nin üretim gücünü kaybetmemeliyiz. Yüksek faizlerle iş yapmak mümkün değil. Yangını süratle söndürüp, krizi fırsata çevirecek adımları atmalıyız. Kur avantajını da kullanıp ihracatı mutlaka artırmalıyız" dedi.