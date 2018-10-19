Başkan Tiryaki Gagavuzya’ya gidiyor

ALTINDAĞ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Gagavuz Özerk Cumhuriyeti'ne kazandırılan yatırımların açılışlarını yapmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile Moldova'ya gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı uçakta Moldova'nın başkenti Kişinev'e ulaşan Başkan Tiryaki, bugün açılışları gerçekleştirmek üzere Gagavuz Özerk Cumhuriyeti'ne geçecek. Başkan Tiryaki Gagavuzya'ya gençler için bir kültür merkezi, yaşlılar için bir huzurevi yaptıklarını, bir kültür merkezinin de restorasyonunu üstlendiklerini ifade etti.