Başkentte suç örgütüne yönelik operasyon

ANKARA
'DA yaralama, tehdit, şantaj, silahlı saldırı gibi eylemlerle panik ve korku salarak, maddi menfaat elde ettikleri öne sürülen gruba yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, liderliğini Levent A.'nın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. 22 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 6 ruhsatsız silah, 99 fişek, polis yeleği, kelepçe, jop, polis kanalına ayarlı telsiz ve 50gr uyuşturucu ele geçirildi. Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin ve örgüt lideri olduğu iddia edilen Levent A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.