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Keçiören’e 400 bin menekşe dikiliyor

Giriş Tarihi: 19.10.2018
Keçiören’e 400 bin menekşe dikiliyor
KEÇIÖREN Belediyesi, mevsimlik çiçek ekimleri ile ilçeyi çiçek bahçesine çevirdi. Rengarenk çiçeklerle Keçiören'i bezeyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 400 bin menekşenin dikimine başladı. Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarını sonbaharda da sürdüren Keçiören Belediyesi, ilçedeki park, bahçe ve yeşil alanları çiçeklerle donatırken ağaçların budama işlemini de gerçekleştiriyor. Yeşillendirme çalışmalarına büyük önem veren Belediye, Türkiye'nin en kalabalık ilçesinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını kısa sürede 2.2 metrekareden 7 metrekareye çıkardı. Keçiören Belediye Başkanı , yeşil bir Keçiören için yılda ortalama 50 bin ağaç diktiklerine vurgu yaparak, "Keçiören'in dört mevsim güzel kalması ve vatandaşımızın doğa ile iç içe olması için kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırma odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
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Keçiören’e 400 bin menekşe dikiliyor
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