Köy okuluna renk verdiler

ANKARA AKUT
gönüllülerinden oluşan bir grup, 13-14 Ekim tarihlerinde Çankırı Ilgaz'da bulunan Şehit Serdal Uyanık İlköğretim Okulu'nun eskiyen dış cephesini yeniledi. Ankara'dan sabah saatlerinde 15 gönüllüsü ile yola çıkan gönüllüler, kendilerinden destek isteyen okul yönetiminin yardımına koştular. Yaklaşık iki gün süren çalışmayı pazar akşamı sonlandıran AKUT Ankara Ekibi, daha sonra öğretmen ve öğrencilerle vedalaşarak, Ankara'ya döndüler. Okulun eskiyen dış cephesinin yanı sıra bahçe çitlerinin demirleri de boyandı.