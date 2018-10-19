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Şampiyon’dan Yaşar’a ziyaret

Giriş Tarihi: 19.10.2018
Şampiyon’dan Yaşar’a ziyaret
YENIMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Güney Kore'de düzenlenen Tüm Dallar Dünya Şampiyonası atıcılık kategorisinde dünya şampiyonu olan Şevval İlayda Tarhan'ı makamında kabul etti. Altın madalya kazanan Şevval İlayda Tarhan ve takım arkadaşı Yasemin Beyza Yılmaz, bağlı oldukları Gazi Gücü Spor Kulübü kurucusu Murat Yılmaz ve antrenör İlknur Yılmaz ile birlikte Başkan Yaşar ziyaret etti. 86 ülkeden gelen onlarca takımın sporcularıyla kıyasıya mücadele sergileyen milli sporcular, Cumhuriyet tarihinde ilk kez atıcılık alanında Türkiye'ye altın madalya kazandırdı. Şentepe'de ikamet eden, atıcılık sporuna 3 yıl önce başlayan ve kısa sürede Türkiye rekorunu kıran Tarhan, aynı zamanda kendi branşında olimpiyatlara hazırlanıyor.
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