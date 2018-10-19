Şampiyon’dan Yaşar’a ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

'de düzenlenenTüm Dallar Dünya Şampiyonasıkategorisinde dünya şampiyonuolan'ı makamındakabul etti.Altın madalya kazananve takım arkadaşı, bağlı olduklarıkurucusuve antrenörile birlikte'ıziyaret etti.ülkeden gelen onlarcatakımın sporcularıyla kıyasıyamücadele sergileyen milli sporcular,tarihinde ilk kez atıcılıkalanında'ye altın madalyakazandırdı.'de ikamet eden,atıcılık sporunayıl önce başlayan vekısa sürederekorunu kıran, aynı zamanda kendi branşındaolimpiyatlara hazırlanıyor.