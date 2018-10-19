Şampiyon’dan Yaşar’a ziyaret

YENIMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Güney Kore
'de düzenlenen
Tüm Dallar Dünya Şampiyonası atıcılık
kategorisinde dünya şampiyonu
olan Şevval İlayda Tarhan
'ı makamında
kabul etti.
Altın madalya kazanan Şevval İlayda Tarhan
ve takım arkadaşı Yasemin Beyza Yılmaz
, bağlı oldukları Gazi Gücü Spor Kulübü
kurucusu Murat Yılmaz
ve antrenör İlknur Yılmaz
ile birlikte Başkan Yaşar
'ı
ziyaret etti. 86
ülkeden gelen onlarca
takımın sporcularıyla kıyasıya
mücadele sergileyen milli sporcular, Cumhuriyet
tarihinde ilk kez atıcılık
alanında Türkiye
'ye altın madalya
kazandırdı. Şentepe
'de ikamet eden,
atıcılık sporuna 3
yıl önce başlayan ve
kısa sürede Türkiye
rekorunu kıran Tarhan
, aynı zamanda kendi branşında
olimpiyatlara hazırlanıyor.