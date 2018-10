Veliler isyanda

BUGÜN NELER OLDU

Sincan İlköğretim Okulu'nda birinci sınıf öğretmeni F.K.'nin öğrencilere psikolojik şiddet uyguladığını iddia eden veliler öğretmenden şikâyetçi oldu. Veliler öğretmen ile ilgili bir işlem yapılana kadar çocuklarını okula göndermeme kararı aldı. Çocuklarını çekinceli ve şüpheli hareketlerinden yola çıkan veliler çocuklarının ağzını aradı. Önce öğretmenle aramızda sır konuşamam söyleyemem diyen öğrenciler yaşadıkları Şiddet ve rencide edici hareketleri bir bir annelerine anlattı. Öğretmenin 'Yaşananlar aramızda sır eğer söylemezseniz size araba alırım 23 Nisan' da şiir okuturum' gibi şeylerle çocukları oyaladığı öne sürüldü. Öğretmenin sınıf grubundan paylaştığı etkinlik videosunda çocukların çekinceli davrandıklarını gözlemleyen veliler öğretmene tepki gösterdi. Veli, Nihal Çakmak okul idaresine şikâyet dilekçesi verdiğini belirtti. Dilekçeyi eline alan öğretmenin ertesi gün velilere toplantı yaptığını ve çocukların yalan söylediğini ifade ederek, "Öyle şeyler olmadı. Benim haberim olmadan idare ve rehberlik servisine gitmeyeceksiniz' gibi kelimeler kullandı. Biz bu olay çözülene kadar çocukları okula göndermeyeceğiz" diye konuştu. Çocuğunun bir gün ağzından öğretmen arkadaşıma vurdu demesi üzerine çocuğunu konuşturan anne Fatma İrem Korkmaz, "Eşimle ayrı olduğum için öğretmen 'çocuğunun psikolojisi bozuk ben bu çocuğu burada okutmam' dedi. Çocuğu doktora götürdüm. Pedagog çocuğumun gayet sağlıklı olduğunu ve öğretmende sorun olduğunu acilen sınıf değiştirmemiz gerektiğini ifade etti. Çocuğumu o öğretmene emanet edemem, gereği yapılsın" dedi. Öğretmenin sınıftaki hal ve hareketlerinin normal olmadığını belirten bir diğer Veli Aysun Yakışıklı ise, "Çocuklara sürekli bağırıyor dalga geçiyormuş. Kafanızı sallayın da beyniniz yerine gelsin diyor kafasını sallamayana da kızıp ceza veriyormuş. İşkenben kadar beynin olsun, kimine koca kafa diyor. Ders saatinde çocuğu ile görüntülü konuşuyor, çocuğunu bakıcısıyla, bileklikte sınıfla getiriyormuş. Çocuklara sürekli cezalar veriyormuş" dedi.ÖĞRETMENIN geçen yılllarda da bu şekilde vukuatı olduğunu belirten veliler önceki sınıfta 24 kişilik sınıfın 20'sinden dilekçe toplandığını, öğretmenin doğum iznine ayrıldığı için müdürün dilekçeyi işleme almadığını öne sürdü. Veliler,"Biz veliler olarak bu olayın üstü kapanmasın sesimiz duyulsun istiyoruz"diye konuştu.Çankaya Metin Oktay Ortaokulu'nun bulunduğu 196. sokak ile Ziya Oralay caddesini bağlayan kasisteki ışığa 3 yıl önce buton konuldu. Işık ve buton konulmasına rağmen kimi sürücü ışığa uyup duruyor, kimisi de öyle hızlı geliyor ki çocukların karşıdan karşıya geçerken olası bir trafik kazasıyla karşılaşmaları olası bir durum. Görüştüğümüz veliler " Üst geçit yapmazsanız, çocuklarımız trafik kazalarına kurban gidecek" diyerek ilgilileri göreve çağırdı. Veliler "Ya üst geçit yapın, ya da trafik polisi görevlendirin. Araç sürücüleri trafik lambasına uymadığı için her an çocuklarımızın bir kaza riskiyle karşı karşıya. Kaza olsa kimin çarptığını bilmemiz imkânsız. Çünkü vuran aracı tespit edecek kamera bile yok" ifadeleri kullanıldı.Sultan Aydoğan, "Kızım 3 yıldır bu okula gidiyor. 7. sınıfa gitmesine rağmen her gün ben getirip götürüyorum. Geçenlerde kızımla karşıya geçerken butona bastım. Kırmızı da araç geçti. Okul müdürümüz de çok uğraş veriyor. Kendisi çok duyarlı. Müdürümüz de başvurdu ama hiçbir şekilde olumlu ya da olumsuz dönüş yapılmadı" diye konuştu. Bahriye Cengiz, "Oğlum 3 yıldır aynı okula geliyor. Fakat buraya ışıklar konuldu. Kamera yok diye araçların hiçbiri durmuyor. Okul aile birliği olarak imza toplamamıza rağmen bir sonuç alamadık. Biz çocuklarımızın güvenle okula gitmesini istiyoruz. Çankaya Belediyesi 'ni aradık. Kasis yapılamayacağını söylediler. 150-200 metre ilerisinde bir kasis var, fakat bizim çocuklarımız oradan buraya dönemiyorlar. O kasis bize çok uzak. Kamera taktırmalarını istedik, kamera bile taktıramadık. Bizimle ilgilenen olmadı" ifadelerini kullandı. Ahmet Çiçek, "Kırmızı yandığı halde çocuklarımız bekliyor. Üst geçit yapılsın. Burada ışık olduğu için engel olmaz dediler. Bize yardım edin birileri ölmesin" dedi.