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’nin 2019 bütçesi 505 milyon

Giriş Tarihi: 19.10.2018
Yenimahalle’nin 2019 bütçesi 505 milyon
YENIMAHALLE Belediyesi'nin 2019 yılı mali bütçesi, Ekim ayı olağan meclis toplantısında görüşüldü. Oy çokluğuyla meclisten geçen 'nin bütçesi 505 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın başkanlığında toplanan belediye meclisinde mali bütçe inceleme raporları maddeler halinde okunarak oylamaya sunuldu. Kaynakların doğru kullanılması sonucu bütçenin gerçekleşme oranını bugüne kadar yüzde 90'ın altına düşürmeyen Yenimahalle'nin yeni dönem bütçesi, oylamanın ardından oy çokluğu ile kabul edildi. Başkan Yaşar, 2019 mali yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi.
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Yenimahalle’nin 2019 bütçesi 505 milyon
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