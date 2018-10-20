Ankara milletvekillerini TBMM’de ziyaret ettiler

ANKARA
LILAR ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman
ve yönetim kurulu üyeleri AK Parti Ankara Milletvekilleri Asuman Erdoğan, Emrullah İşler, Hacı Turan ve Nevzat Ceylan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. TBMM'de gerçekleşen ziyarette Hilmi Yaman, "Ankaralılar Derneği olarak bizi birlikte kabul ettiğiniz için yönetimim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tabloyu görmek bizler için gurur verici. Amacımız aynı; Ankara'mıza hizmet etmek. Bunun yanında; Ankara'mıza sahip çıkmak ve hemşeri bilincini ortaya koymak dedi.