ATO ile KOSGEB işbirliği yapacak

ATO
Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran
ve beraberindeki heyet, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik destekleri ve yeni vizyonu hakkında bilgi almak üzere KOSGEB
'i ziyaret etti. KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt
, ziyaret sırasında ATO heyetine KOSGEB'in KOBİ
'lere yönelik çalışmaları ve revize edilen destek programları hakkında ayrıntılı bilgi verdi. İthal edilen ürünlerin yerine yerli üretim yapacak olan firmalara da Stratejik Ürün Desteği vereceklerini söyleyen Uzkurt, geleneksel sektörlere yönelik mevcut desteklerin devam edeceğini bildirdi. Cari açığı azaltacak ürünlerin yerli üretiminin desteklenmesi, yüksek teknolojinin yerli ve milli KOBİ'ler vasıtasıyla tabana yayılması, yüksek teknolojili alanlarda teknolojik girişimciliğin desteklenmesi, KOBİ'lerin ulusal ve uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştıracak mekanizmaların oluşturulması, katma değer üreten firmaların KOBİ kapsamına alınması gibi konularda ayrıntılı bir sunum yapan Uzkurt, ATO ile işbirliğine önem verdiklerini de söyledi. YERLİ ÜRETİM DESTEKLENMELİ
ATO Başkanı Gürsel Baran ise yerli ve milli üretimin önemine işaret ederek, KOSGEB'in Türkiye'de üretilmeyen ürünlere de destek verme kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Yerli üretimi desteklemek gerektiğini vurgulayan Baran, "Ülkemizde üretmediğimiz ama üretebileceğimiz binlerce ürün var. Sanayici olarak üretimimizde, odalar ve vatandaşlar olarak yaptığımız her alışverişte yerli ve milli olanı tercih etmeliyiz. Bu ülkenin cari açığı var, bu nedenle de katma değerli üretime ihtiyacı var. Yerli ve milli üretimi desteklemek bakımından KOSGEB çok önemli bir kurum" dedi. KOSGEB TEMSİLCİLİĞİ YENİLENİYOR
Ziyaret sırasında, ATO bünyesinde hizmet veren KOSGEB Temsilcilik Ofisi'nin yenilenmesi ve daha işlevsel hale getirilmesine ilişkin bir iş birliği protokolü de imzalandı. "KOSGEB Ankara
Çankaya Müdürlüğü ile ATO Arasında KOSGEB Temsilcilik Ofisi'nin kuruluşu ve işletilmesi ile ilgili işbirliği protokolüne ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt imza koydu.