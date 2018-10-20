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lar Ata’yı ziyaret etti

Giriş Tarihi: 20.10.2018
Down sendromlular Ata’yı ziyaret etti
ANAOKULU seviyesinde olan ve belediye bünyesinde ilk defa Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete açılan Çocuklar Nezaket Eğitim Merkezi öğrencileri Anıtkabir'i ziyaret etti. Yavuz Sultan Selim Nezaket Okulu bünyesinde oluşturulan özel sınıflarda eğitim gören down sendromlu çocuklar, arkadaş ortamlarına adapte olma, el becerilerini kazanma, yeteneklerini keşfetme, toplumla kaynaşma adına önemli eğitimler alıyor. Aldıkları eğitimlerle kişisel gelişimlerini ilerleten çocuklar, Anıtkabir'e giderek Ata'yı ziyaret etti.
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Down sendromlular Ata’yı ziyaret etti
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