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tarihi konağa sahip çıktı

Giriş Tarihi: 20.10.2018
Keçiören Belediyesi tarihi konağa sahip çıktı
KEÇIÖREN Belediyesi, geleneksel evi olarak bilinen Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan tarihi konağın restorasyonunu hız kesmeden devam ettirerek yenileme çalışmalarında sona yaklaştı. , bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan tarihi konağı doğal dokusunu koruyarak restore etti. Tarihi değerleri geleceğe taşımak için seferber olan belediye personellerinin, yenileme sırasında hassas ve güvenilir ölçüm teknikleriyle konağın özgün yapısını korumaya özen gösterdiği kaydedildi.
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Keçiören Belediyesi tarihi konağa sahip çıktı
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