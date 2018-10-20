Keçiören Belediyesi tarihi konağa sahip çıktı

KEÇIÖREN Belediyesi, geleneksel Ankara
evi olarak bilinen Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan tarihi konağın restorasyonunu hız kesmeden devam ettirerek yenileme çalışmalarında sona yaklaştı. Keçiören Belediyesi
, bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan tarihi konağı doğal dokusunu koruyarak restore etti. Tarihi değerleri geleceğe taşımak için seferber olan belediye personellerinin, yenileme sırasında hassas ve güvenilir ölçüm teknikleriyle konağın özgün yapısını korumaya özen gösterdiği kaydedildi.