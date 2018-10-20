Minikler Ankara’nın başkent oluşunu kutladı

YENIMAHALLE Belediyesi bünyesinde bulunan anaokulu ve gündüz bakımevlerinde Ankara
'nın başkent oluşunun 95'inci yıldönümü coşkuyla kutlandı. Belediye bünyesinde hizmet veren 80'inci Yıl, Ragıp Tüzün, Adile Naşit, Şehit Yüzbaşı İlker Aydın, Demetevler Şehit Polis Tugay Can Kızılırmak ve Barış Manço
Anaokulu ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim g��ren bin minik öğrenci, gün boyunca çeşitli etkinliklere imza attı. Şarkıların söylendiği, şiirlerin okunduğu etkinliklerde öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.