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Minikler ’nın başkent oluşunu kutladı

Giriş Tarihi: 20.10.2018
Minikler Ankara’nın başkent oluşunu kutladı
YENIMAHALLE Belediyesi bünyesinde bulunan anaokulu ve gündüz bakımevlerinde 'nın başkent oluşunun 95'inci yıldönümü coşkuyla kutlandı. Belediye bünyesinde hizmet veren 80'inci Yıl, Ragıp Tüzün, Adile Naşit, Şehit Yüzbaşı İlker Aydın, Demetevler Şehit Polis Tugay Can Kızılırmak ve Anaokulu ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim g��ren bin minik öğrenci, gün boyunca çeşitli etkinliklere imza attı. Şarkıların söylendiği, şiirlerin okunduğu etkinliklerde öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
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Minikler Ankara’nın başkent oluşunu kutladı
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