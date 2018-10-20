Polise suçüstü

Murat K.'nin kendisini durduran polislere, araçta istihbarata ait belge ve materyallerin bulunduğu ve bunları Hakkari
'den Ankara
'ya götürmek üzere olduğunu söyleyip, kandırmaya çalıştığı öğrenildi. Polis memuru K. ve sürücü D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aksaray
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir polis memurunun kaçak sigara sevkiyatı yaptığı bilgisini aldı. Polis sevkiyatın yapıldığı 06 AEG 446 plakalı minibüsü Aksaray-Adana karayolu üzerinde takibe aldı. Polis, önünde çakar lamba ve siren bulunan minibüsü Aksaray kent merkezi girişinde durdurdu. Araçta bulunan Murat K., kendisinin polis memuru olduğunu belirtip, araçta istihbarata ait belge ve materyallerin bulunduğu ve bunları Hakkari'den Ankara'ya götürmek üzere olduğunu söyledi. Polis, minibüs içindeki piyasa değeri yaklaşık 350 bin lira olan 83 bin 600 paket kaçak sigara, K.'nin beylik tabancası 3 sahte plaka ve 8 flash belleğe el konuldu. Murat K. ve Fatih D. tutuklandı.