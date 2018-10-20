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Şehit oğlumun muhtarlık hevesi yarım kaldı

şehidi muhtar Ali Anar Muhtarlar Günü’nde unutulmadı. Ailesi ve sevenleri Anar’ı anlattı

Giriş Tarihi: 20.10.2018
Şehit oğlumun muhtarlık hevesi yarım kaldı
FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Kahramankazan'da muhtarı oğlu şehit düşen , büyük bir destekle göreve gelen evladının, projelerini gerçekleştiremeden genç yaşta hayata gözlerini yummasının üzüntüsünü yaşıyor. Kahramankazan Ahi Mahallesi muhtarı Ali Anar (35), gecesi Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'na koşan vatandaşlardan biriydi. 15 yaşındaki oğlu Hüseyin ve çok sayıda vatandaş ile üsse giden Anar, darbecilerin kurşunuyla alnından vurularak şehit oldu. Anar, geride en küçüğü 4.5 en büyüğü 15 yaşında, 6 yetim ve 35 yaşındaki eşi Nuray Anar'ı bıraktı. Şehidin annesi, babası ve sevenleri, şehit muhtar Ali Anar'ı anlattı. Şehidin 57 yaşındaki annesi Yurdagül Anar, 15 Temmuz günü kaybettiği oğlunu çok özlediğini söyledi. Oğlunun şehit düştüğü günü unutamadığını belirten Anar, "Çocuğum keşke yaşasaydı da boynuna sarılsaydım" dedi.

YAVRUMUN HEVESİ KURSAĞINDA KALDI
Oğlunun muhtar seçilmesi halinde yapacağı projeleri anlattığını dile getiren Anar, "Çok hevesliydi. Muhtar olmaya karar verince, çok hazırlık yaptık. Sağ olsun komşular da destek çıktı. Açık ara farkla muhtar oldu ama uzun sürmedi. Yavrumun hevesi kursağında kaldı" ifadelerini kullandı. Baba Hüseyin Anar da mahallelinin oğlunu sevdiğini belirterek, "Çocuğumdan herkes memnundu. Hatırı sayılırdı. Yaklaşık 26 ay muhtarlık yaptı. Köye çok faydalı oldu. Keşke memleketimde böyle şeyler olmasaydı. Yapacak bir şey yok, ömrü bu kadarmış" dedi. Şehidin akrabalarından Emet Ahi ise Ali Anar'ın çok iyi niyetli biri olduğunu söyledi. Fethiye Köylüoğlu da mahallelilerin Ali Anar'ı çok sevdiğini dile getirerek, "Çok iyi muhtarlık yaptı. Mahallelileri mutlu edecek hizmetlerde bulundu. Gücünün yettiğini yapmaya çalıştı ama hevesi yarım kaldı" ifadelerini kullandı.
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Şehit oğlumun muhtarlık hevesi yarım kaldı
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