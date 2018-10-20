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Yamaçevler’de tapu heyecanı

Giriş Tarihi: 20.10.2018
Yamaçevler’de tapu heyecanı
YENIMAHALLE'NIN son gecekondu bölgesi Yamaçevler'de tapusu olmayan 500'e yakın vatandaş hak sahibi yapıldı. , dört gözle beklenen projesinin gün yüzüne çıkmasıyla beraber tapusu olmayan bölge sakinlerine tapularını dağıtılıyor. Yeni hak sahipleri bu tapuları ile evleri yıkıldığında kira yardımı da alabilecek. Yamaçevler Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Yukarı Yahyalar, Çiğdemtepe ve Avcılar Mahallesi sınırları içinde kalan gecekondu bölgesinde görüntü kirliliğine son veriliyor. Yenimahalle'ye ve Yenimahalleliye yakışır, kaliteli, sosyal donatı alanlarıyla tercih edilen bir semt oluşturulacak.
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Yamaçevler’de tapu heyecanı
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