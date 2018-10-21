Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > 35. yıl coşkusu

35. yıl coşkusu

Giriş Tarihi: 21.10.2018
35. yıl coşkusu
Türkıye'nın diğer illerinden ve yurtdışından gelen 1983 mezunları 35. mezuniyet yıllarında bir araya gelerek anılarını tazeledi. Ankara'nın en köklü okullarından biri olan ve 1955 yılından bu yana öğrencilerinin başarıları ile adından söz ettiren Bahçelievler Deneme Lisesi öğrencileri birbirlerine bağlılıklarını öğretimlerinin sona ermesinden 35 yıl sonra bile bir araya gelerek gösterdiler. Taner Öztürk önderliğinde Meyra Palace Otel'de buluşan 120 mezun, 35 yıl öncesinin çoşkusunu kaybetmeden bir araya gelişlerinin keyfini çıkardı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
35. yıl coşkusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN