35. yıl coşkusu

Türkıye'nın
diğer illerinden ve yurtdışından gelen Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi
1983 mezunları 35. mezuniyet yıllarında bir araya gelerek anılarını tazeledi. Ankara'nın en köklü okullarından biri olan ve 1955 yılından bu yana öğrencilerinin başarıları ile adından söz ettiren Bahçelievler Deneme Lisesi öğrencileri birbirlerine bağlılıklarını öğretimlerinin sona ermesinden 35 yıl sonra bile bir araya gelerek gösterdiler. Taner Öztürk önderliğinde Meyra Palace Otel'de buluşan 120 mezun, 35 yıl öncesinin çoşkusunu kaybetmeden bir araya gelişlerinin keyfini çıkardı.