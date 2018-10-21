Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Aile merkezlerinde yeni döneme merhaba

Aile merkezlerinde e merhaba

Giriş Tarihi: 21.10.2018
Aile merkezlerinde yeni döneme merhaba
Mamak'ta 22 farklı branşta yüzlerce kadının eğitim gördüğü Mamak Belediyesi Aile Merkezleri, yoğun geçen kayıt sürecinin ardından e merhaba dedi. Mamaklı kadınların ortak buluşma adreslerinin başını çeken ve 16 farklı merkezde yeni dönemde yeni kursiyerlerini ağırlayacak Aile Merkezleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleriyle, üyelerini kucaklamayı sürdürüyor. Mamak'ın sanatına, kültürüne ve istihdamına katkı sağlayan merkezlerde bugüne kadar yaklaşık 20 bin kursiyere eğitim verildi. Ev hanımları için adeta altın bilezik olan aile merkezleri aynı zamanda umut kapısı oluyor. Kurslarda el sanatlarıyla gelişim sağlayan kursiyerler, ürünlerini satıp sipariş alarak para kazanıyor. Meslek edindirme anlamında aile merkezlerinin 'ye örnek olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Aile merkezlerimiz bu dönemde de talep edilen tüm alan ve meslek gruplarında faaliyette olacak. Tüm hanım kardeşlerimizi kayıt yaptırarak aile merkezlerimizin imkanlarından faydalanmaya davet ediyorum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aile merkezlerinde yeni döneme merhaba
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN