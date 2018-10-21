Avukatların doğa yürüyüşü

Ankara?
Barosu Doğa Sporları ve Dağcılık Kulübü, rehber Adem Koç liderliğinde, Türkiye
'nin en yaşlı ormanlarından Gümeli (Zonguldak) Beldesi Bölüklü Yaylası'ndaki porsuk ağaçlarına günübirlik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Bu bölgede Bronz çağında filizlenen dünyanın en yaşlı 5. ağacı da bulunmakta. İnsan faktörü olmaz ise bu ağacın 4000 yıl daha yaşayabileceği varsayılıyor. Doğaseverlerin izledikleri rota ise Bölüklü Yaylası'ndan başlayarak sırasıyla tepede bulunan Bacaklı Yaylası, 4112 yaşındaki anıt porsuk ağacı, Karatepe Yaylası ve oradan da 1164 yaşındaki anıt porsuk ağacı şeklinde. Ayrıca yürüyüş esnasında Kuzey yamaçlarda 2 bin 500 civarında porsuk ağacı olduğu da tespit edildi. Geziye katılan doğasever kulüp üyelerinden Gülşah Yıldırım ve Didem Uluç, bu tür gezilerin kendilerine şehir yaşamı için enerji verdiğini, iş hayatının stresinden ve modern çağın bağımlılıklarından uzak, doğa ile içiçe bir ortam sunduğunu ve herkesin bu tür aktivitelere ilgi göstermesinin hayatlarını olumlu yönde etkileyeceğini ifade ederek "Ülkemizin bu değerlerini yaşamak ve korumak umuduyla" temennisinde bulundular.