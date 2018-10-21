Devlet koruması altındaki çocuklar meslek sahibi oldu

Devlet koruması altındaki çocuklara meslek edindirmek amacıyla hayata geçirilen "Mesleğim Var Geleceğim Var Projesi" kapsamında eğitim alan çocuklara sertifikaları düzenlenen törenle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından verildi. Sertifika töreninde konuşan Bakan Selçuk, tüm kamu politikalarında aile ve bireyin refahını öncelediklerini belirterek, "Bizim için kız çocuklarımız söz konusu olduğunda akan sular duruyor. Sevgili kızlarımıza baktıkça geleceğe dair umutlarımız da artıyor. Sevgili gençler, sizler yüreğinizde taşıdığınız umutla milletimizin istikbali olacaksınız. Daha çok çalışarak beraberce Türkiye'nin geleceğini inşa edeceğiz. Hayallerinizi ve umutlarınızı asla kaybetmeyin" dedi.

PROJENİN İKİNCİSİ YOLDA

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise konuşmasında, geçen yıl Ekim ayında başlatılan projenin amacının, devlet himayesi altındaki şiddet veya istismar mağduru kız çocuklarının meslek sahibi yapılarak sosyal ve ekonomik hayata katılmaları olduğunu söyledi. Proje kapsamında ATO olarak, Çocuk Destek Merkezi'ne kuaför, bilgisayar ve drama atölyeleri kurduklarını anlatan Baran, bu atölyelerde kız çocuklarına kuaförlük, güzellik uzmanlığı, tıbbi sekreterlik ve yönetici sekreterliği eğitimleri verdiklerini kaydetti. Baran, projenin ikincisini de gerçekleştireceklerini açıkladı.