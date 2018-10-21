Dolar düşüyor zamlar düşmüyor

Ankaralılar doların düşüşüyle ilgili değerlendirmede bulundu. Doların düşmesiyle zamların yerinde kaldığını belirten başkentliler yapılan fahiş zamların bir an önce indirilmesini talep etti. 'Enflasyon ile Topyekûn Mücadele' kampanyasına bir çok firma destek verse de fırsatçılar doların düştüğünü görmezden geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından başlatılan, 'Enflasyon ile Topyekun Mücadele' biraz olsun piyasayı rahatlattı fakat doların bu hızlı düşüşüne fırsatçılar harekete geçmedi.

DEVLETİMİZE GÜVENİYORUZ

Cengiz Aydoğan, "Doların düşmesiyle bu zam yapan esnafların fiyatları düşürmesi gerekiyor. Fırsatçılar yerli malımızı bile doları fırsat olarak bildi. Esnafa çağrım şu, herkesin fiyatlarını düşürmesi gerekiyor. Dolar düşüyor, ama fiyatlar düşmüyor. İnşallah bu sıkıntıyı atlatacağız. Devletimize güveniyoruz. Çok şeyler atlattık" diye konuştu.

YÜKSELEN ZAMLAR ALINSIN

Şenol Alıcı, "Düşmesi gerekiyor. Olması gereken zaten o. Döviz yükseldiği zaman zamları yaptınız. Döviz düştüğü zaman o zamların kaldırılması gerekiyor. Yeni Ekonomi Programı'nı destekliyorum. Devletimizin Allah yardımcısı olsun. Bir evde 4 kişilik aile bile geçinemezken sıkıntılar yaşarken ülkeyi idare etmek o kadar kolay bir şey değil. Çok zor bir olay. Bunun farkındayız. Yükseltilen zamların geri alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

FIRSATÇILAR DOLAR DÜŞTÜ

Nazmi Yener, "Döviz inse de zamlar düşmedi hala. Yeni Ekonomi Programı faydalı oldu. Domates 8-9 liraya çıktı. Düzeleceğine inanıyoruz. Düzelmek zorunda. Ama doları bahane edip zam yapan fırsatçılara söylüyorum. Şimdi dolar düştü. Zamları düşürün" dedi.

SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ

Mert Karakaya, "Dolar ile alakası olmayan birçok firma zam yaptı. Aynı şekilde 1 değil 3 defa zam yaptılar. Sorduğunuz zamanda dolara bağlanıyor. Devletimizin sonuna kadar arkasındayız. Her şeyi yapıyorlar. Dolar düşüyor. Zam yerinde sayıyor. Artık her şey yavaş yavaş yoluna girmeli" diye konuştu.