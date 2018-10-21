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Kahraman Erol’a anlamlı ziyaret

Giriş Tarihi: 21.10.2018
Kahraman Erol’a anlamlı ziyaret
Keçıören Belediye Başkanı , Keçiören Güzelyurt Mahallesi'nde özel bir ziyarette bulunarak, askerlik hayali gerçek olan down sendromlu 'i tebrik etti. Vatani görevini 1 gün de olsa yerine getiren Erol Çelik'le asker selamı veren Ak, baba Halil Çelik'in örnek bir davranış sergilediğini kaydetti. Milli görevini tamamlayan Erol'a hediyesini veren Ak, sosyal medya hesabı üzerinden Erol Çelik'le olan fotoğrafını da paylaşarak, "Bugün sizi tanıştığım en cesur kişiyle tanıştırayım, Erol Çelik" ifadelerini kullandı.
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Kahraman Erol’a anlamlı ziyaret
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