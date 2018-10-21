Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Özhaseki, Ankaralı STK başkanlarıyla buluştu

Özhaseki, lı STK başkanlarıyla buluştu

Giriş Tarihi: 21.10.2018
Özhaseki, Ankaralı STK başkanlarıyla buluştu
Ak partı Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki Anadolu Yayıncılar Derneği'nin konuğu oldu. Dernek Genel Merkezinde gerçekleşen Anadolu sohbetleri programına 'da 40'a yakın güçlü sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası yöneticileri de katıldı. Özhaseki, toplantıda yerel seçimlere bambaşka formatla hazırlandıklarını kaydederek değişimi esas aldıklarının altını çizdi. Özhaseki konuşmasına şöyle devam etti: "Seçilecek belediye başkanları bütçeyi doğru yönetebilmeli, para kazanmanın bin bir yolu var bunu sağlamalı, şehrin ekonomisine, kültürüne önem vermeli. Haram yememeli, yüreği güzel olmalı. Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, yeni seçilecek belediye başkanlarının fiziği, müziği ve yüreği iyi olacak" ifadesini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Özhaseki, Ankaralı STK başkanlarıyla buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN