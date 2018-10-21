Özhaseki, Ankaralı STK başkanlarıyla buluştu

Ak partı Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki Anadolu Yayıncılar Derneği'nin konuğu oldu. Dernek Genel Merkezinde gerçekleşen Anadolu sohbetleri programına Ankara
'da 40'a yakın güçlü sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası yöneticileri de katıldı. Özhaseki, toplantıda yerel seçimlere bambaşka formatla hazırlandıklarını kaydederek değişimi esas aldıklarının altını çizdi. Özhaseki konuşmasına şöyle devam etti: "Seçilecek belediye başkanları bütçeyi doğru yönetebilmeli, para kazanmanın bin bir yolu var bunu sağlamalı, şehrin ekonomisine, kültürüne önem vermeli. Haram yememeli, yüreği güzel olmalı. AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, yeni seçilecek belediye başkanlarının fiziği, müziği ve yüreği iyi olacak" ifadesini kullandı.