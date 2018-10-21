Yenı bır gelenek başladı

Ankaragücü taraftar derneklerinden Gecekondu, başkentte bir ilki gerçekleştirdi. Ankara'da ilk kez bir taraftar grubu kulübü için dayanışma gecesi düzenledi. Ankaragücü'nün kuruluş tarihini sembolize eden 19.10 tarihinde, saat 19.10'da Ankaragücü Dayanışma Gecesi, Marriott Hotel'de yapıldı. Geceye milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, Ankaragücü yönetimi ve Ankaragücü taraftarları katıldı. Gecede Ankaragücü'nün küme düştüğü 2012 yılına atıfta bulunarak, "Bir daha o kötü rüyayı görmek istemiyoruz. Daha güçlü bir Ankaragücü için dayanışmayı yükseltelim" mesajı öne çıkarıldı. Gecenin açılış konuşmasını, Ankaragücü Taraftarlar Derneği Başkanı Koray Akdoğan yaptı. Bir hayali gerçekleştirdiklerini söyleyen Akdoğan, "Bu gece Gecekondu için bir rüyaydı. Ben ve arkadaşlarım uzun zamandır bu rüyayı gerçekleştirmenin gayreti için çalıştık. Allah'a çok şükür, şimdi karşınızdayız" dedi. Ankaragücü Taraftarlar Derneği Sözcüsü Serhat Kahveci ise yaptığı konuşmada, gerçekleştirdikleri gecenin bir gelenek olarak devam etmesinin önemli olduğunu vurguladı. Gecenin açılışında konuşan Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankaragücü'nün zor dönemlerden çıktığını vurguladı. Yiğiner programa başlamadan önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile konuştuklarını ve kendisinin kulübe destek olacağını söyledi. Ankaragücü'nün sıradan bir kulüp olmadığının altını çizen Yiğiner, "Hep birlikte, varımızla yoğumuzla gece gündüz demeden çalıştık. 2 yıl üst üste şampiyon olduk ve en üst lige çıktık. Biz kurumsal yapıya çok önem verdik ve çok yol kat ettik. Ankaragücü, şehir için de sosyo-ekonomik bir değer. Bizleri ve Gecekondu'yu bu önemli gecede yalnız bırakmadığımız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Gecenin önemli kısımlarından olan "Ahde Vefa" adına, Ankaragücü'nün efsane kulüp müdürü Arslan Gürsoy'a teşekkür plaketi verildi. Ayrıca Ankaragücü'ne gönül vererek gece için katkılardan dolayı Mehmet Yiğiner, Metin Akyüz, İsmail Kartal, Mustafa Tuna, Fethi Yaşar, Lokman Ertürk, Mustafa Akan ve Gürsel Baran'a da ayrıca plaketler sunuldu.

MARŞLAR GECEYE RENK KATTI

Gecede Ankaragücü'nün atlattığı badireleri ve bugünlere gelişini konu alan kısa filmlerin gösterimi de yapıldı. Ayrıca Ankaragücü'nün efsane futbolcularının yer aldığı bir film de gecede gösterildi. Ankaragücü'nün efsane isimlerinin imzaladığı ve çerçeveye alınmış formalar da açık artırmayla satışa sunuldu. Gecenin coşkulu anları ise, Ankaragücü marşlarının söylendiği anlar oldu. Tolga Duman, Ankaragücü'nün 100. yıl marşı olan Diriliş Marşı'nı salonda seslendirdi. Ayrıca gece sonunda Ankaragücü Bando Takımı da, Ankaragücü'nün sevilen marşlarını söyledi. Davetliler marşlara coşkuyla eşlik etti. Ankaragücü taraftar derneklerinden Gecekondu, başkentte daha önce düzenlenmeyen bir geceye imza attı. Ankaragücü'nün kuruluş tarihini sembolize eden 19.10 tarihinde, saat 19.10'da Ankaragücü Dayanışma Gecesi, Marriott Hotel'de düzenlendi SPOR Toto Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Ankaragücü, kendi evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Yenikent Osmanlı Stadı'nda oynanacak maç saat 16:00'da başlayacak. Ligin son haftasında deplasmanda Bursaspor'a tek golle mağlup olan Ankaragücü, ligin 9. haftasında Yeni Malatyaspor'la karşılaşıyor. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ankaragücü ile Yeni Malatyaspor bugün oynanacak maç ile Süper Lig'de ilk kez birbirlerine rakip olacaklar. İki takım tarihlerinde sadece 1 kez karşı karşıya geldi. Ocak 2011'de oynanan Türkiye Kupası maçında iki taraf da gol atamadı. Ankaragücü bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 mağlubiyet, 1 de beraberlik elde etti. Aldığı 3 galibiyetin 2'sini deplasmanda kazanan başkent ekibi, 8 maç sonunda topladığı 10 puanla ligde 11. sırada kendine yer buldu. Malatya temsilcisi ise, ligde geride kalan 8 haftada Göztepe, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor karşısında kazanırken, Kayserispor, Başakşehir ve Sivasspor'la berabere kaldı, Konyaspor ve Beşiktaş'a mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar 8 maç sonunda topladığı 12 puanla ligde 8. sırada yer aldı.