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, deplasmanında

1. Lig’in 9. Hafta mücadelesinde Osmanlıspor, deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. ’nda oynanacak karşılaşma saat 14:00’da

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018
Yeniçeriler, Hatayspor deplasmanında
Lıgın son haftasında kendi evinde 'u 1-0 yenilerek ligde iyi bir çıkış yakalayan Osmanlıspor, ligin 9. hafta mücadelesinde ile deplasmanda karşılaşacak. bu maçtan da galibiyetle ayrılarak ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. 'nda oynanacak karşılaşma saat 14:00'da başlayacak. Ligde oynadığı 8 karşılaşmada 4 mağlubiyet 4 galibiyet alarak 12 puanla 7. sırada bulunan Osmanlıspor, aldığı 4 galibiyetin 3'ünü deplasman maçlarında elde etti. Son üç deplasman maçından galibiyetle dönen Yeniçeriler bu akşam da kazanarak deplasmandaki galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Osmanlıspor'un saat 14:00'da başlayacak maça Abdülaziz, Caner, Muhammed, Numan, Anıl, Tugay, Eric Ayuk, , Beykan Şimşek, Hasan Kılıç ve Mertan Caner on biriyle çıkması bekleniyor.
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Yeniçeriler, Hatayspor deplasmanında
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