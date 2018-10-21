Yeniçeriler, Hatayspor deplasmanında

Lıgın
son haftasında kendi evinde Adana Demirspor
'u 1-0 yenilerek ligde iyi bir çıkış yakalayan Osmanlıspor, ligin 9. hafta mücadelesinde Hatayspor
ile deplasmanda karşılaşacak. Yeniçeriler
bu maçtan da galibiyetle ayrılarak ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Antakya Atatürk Stadyumu
'nda oynanacak karşılaşma saat 14:00'da başlayacak. Ligde oynadığı 8 karşılaşmada 4 mağlubiyet 4 galibiyet alarak 12 puanla 7. sırada bulunan Osmanlıspor, aldığı 4 galibiyetin 3'ünü deplasman maçlarında elde etti. Son üç deplasman maçından galibiyetle dönen Yeniçeriler bu akşam da kazanarak deplasmandaki galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Osmanlıspor'un saat 14:00'da başlayacak maça Abdülaziz, Caner, Muhammed, Numan, Anıl, Tugay, Eric Ayuk, Burhan Eşer
, Beykan Şimşek, Hasan Kılıç ve Mertan Caner on biriyle çıkması bekleniyor.