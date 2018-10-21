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Yenimahalleli muhtarlar yemekte buluştu

Giriş Tarihi: 21.10.2018
Yenimahalleli muhtarlar yemekte buluştu
Yenımahalle Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçe muhtarlarını ve 'nde bir araya getirdi. Başkan Fethi Yaşar ve eşi 'ın ev sahipliğinde düzenlenen yemekli eğlence programında uzun uzun sohbet eden muhtarlar gönüllerince eğlendi. Gecede bütün muhtarlara, birlikte uyumla geçen yılların anısına birer teşekkür plaketi veren Başkan Yaşar, muhtarların önemine dikkat çekerek, "Muhtarlar; devletin de demokrasinin de ilk kapısıdır" dedi. Başkan Yaşar, "Günümüzde muhtarlık sadece postacıların evlerinde bulamadığı vatandaşların icra makbuzlarını, mahkeme tutanaklarını teslim ettiği bir yer olmuştur" diye konuştu.
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Yenimahalleli muhtarlar yemekte buluştu
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