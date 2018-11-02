Bakan’dan ASO’nun nükleer projelerine destek

ANKARA
Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir
, Meclis Başkanı Celal Koloğlu, Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu ��yeleri ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaret ederek, ASO'nun nükleer projeleri başta olmak üzere enerjiyle ilgili bir rapor sundu. Özdebir, Ankaralı sanayicilerin enerji ilgili sorunlarını da Bakan Dönmez'e aktardı. Özdebir, gerçekleştirdiği ziyarette ASO'nun nükleer konusundaki projeleri hakkında da bilgi veren 2014-2017 yıllarında "Nükleer Endüstri'de Yerli Katkı" projesini başarıyla tamamladıklarını, projeyle çok sayıda ASO üyesinin nükleer kabiliyetini artırmaya çalıştıklarını vurguladı. Dönmez de ASO'nun nükleer projelerini yakından takip ettiğini ve bakanlık olarak bu projelere destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi. Sektörle ilgili bazı sorunların olduğunu belirten Dönmez en kısa sürede onları da çözüme kavuşturacaklarını söyledi.