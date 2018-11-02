Başkentte kedi vahşeti

HAYVANLARA karşı işlenen, vicdan ve merhametle bağdaşmayan eylemleri suç haline getiren düzenlemenin TBMM
'den geçmesi beklenilen bugünlerde hayvanlara yönelik eziyete bir yenisi daha eklendi. Yenimahalle Şenol Caddesi'nde sokak hayvanlarını besleyen hayvansever Fatma Erbaş
, karşılaştığı vahşet ile beyninden vurulmuşa döndü. Erbaş, sürekli beslediği iki kediyi ayakları kesilmiş halde ölü olarak buldu. Kedilere yönelik bu eziyeti haber alan hayvanseverler olay yerinde toplanırken, polis ekiplerine de ihbarda bulunuldu. Mahalle sakinlerinin ifadesini alan polis, bu vahşeti yapan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. 'O KİŞİ TESPİT EDİLSİN'
Fatma Erbaş, öldürülen kedileri sürekli beslediğini, kedileri yine beslemek için aradığını ama bulamadığını söyledi. Caddede yürürken komşularının durumu kendisine haber verdiğini anlatan Erbaş, "Bir geldim ayakları kesilmiş, şoka girdim. O kişi tespit edilsin. Ben dört senedir bu hayvanlara bakıyorum. 30 kiloya düştüm, yemiyorum yediriyorum" diye konuştu. BU İLK DEĞİL
Mustafa Baş ise, hayvanlara yönelik bu tür olayların aynı mahallede ilk kez yaşanmadığını belirterek, "Bundan önce de iki, üç defa kedilerin öldürüldüğünü gördük. İnsanlar, maalesef kendileri için yaşıyorlar. Diğer canlıların bu dünyaya ait olmadığını düşünüyorlar. Kendi menfaatleri ve çıkarları için bu canlara kıyıyorlar. Mecliste böylesi bir yasanın görüşüldüğü bir dönemin öncesinde böylesi bir olayın yaşanması bizleri üzüyor. Burada kendi imkanlarımızla bu hayvanları yaşatmaya, beslemeye ve korumaya çalışıyoruz. Buna rağmen böylesi nahoş, üzücü olaylar yaşanıyor. Bu yasanın da bir an önce hayata geçmesini istiyoruz. Bir insanın kıyımında nasıl bir ceza uygulanıyorsa hayvanlar için de aynısı uygulansın" dedi.