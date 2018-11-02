Kupa sahibini başkentte buldu

2018
-2019 Kadınlar Voleybol Sezonu Spor Toto Şampiyonlar Kupası
'nda VakıfBank
'ı
3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA
, şampiyon
oldu. Ankara
'da bulunan TVF Başkent Spor Salonu
'nda oynanan ve 6 bin kişinin
izlediği karşılaşmada Vakıfbank
'ı 3-1
mağlup ederek Spor Toto Şampiyonlar Kupası
'nı üçüncü kez müzesine götüren Eczacıbaşı VitrA
'da oyuncular
ve teknik heyet kupasına kavuştu.
Oyuncular karşılaşmanın ardından
düzenlenen seremonide
madalyalarına ve kupasına
kavuşurken, daha sonra taraftarlarının yanına
gittiler ve şampiyonluğu taraftarlar ile birlikte
doyasıya kutladılar. Karşılaşma sonrası
düzenlenen törende madalyaları Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya
verirken,
Eczacıbaşı'na şampiyonluk kupasını Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik
ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ
takdim etti. Spor Toto Şampiyonlar
kupası karşılaşmasının en değerli
oyuncusu ise Eczacıbaşı
'ndan Jordan Larson
seçildi.