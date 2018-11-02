Kupa sahibini başkentte buldu

BUGÜN NELER OLDU

'nda'ı3-1 mağlup eden, şampiyonoldu.'da bulunan'nda oynanan ve 6 bin kişininizlediği karşılaşmada'ımağlup ederek'nı üçüncü kez müzesine götüren'da oyuncularve teknik heyet kupasına kavuştu.Oyuncular karşılaşmanın ardındandüzenlenen seremonidemadalyalarına ve kupasınakavuşurken, daha sonra taraftarlarının yanınagittiler ve şampiyonluğu taraftarlar ile birliktedoyasıya kutladılar. Karşılaşma sonrasıdüzenlenen törende madalyalarıverirken,Eczacıbaşı'na şampiyonluk kupasınıvetakdim etti.kupası karşılaşmasının en değerlioyuncusu ise'ndanseçildi.