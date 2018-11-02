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Kupa sahibini başkentte buldu

Giriş Tarihi: 2.11.2018
Kupa sahibini başkentte buldu
2018-2019 Kadınlar Voleybol Sezonu Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, şampiyon oldu. Ankara'da bulunan TVF Başkent Spor Salonu'nda oynanan ve 6 bin kişinin izlediği karşılaşmada Vakıfbank3-1 mağlup ederek Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı üçüncü kez müzesine götüren Eczacıbaşı VitrA'da oyuncular ve teknik heyet kupasına kavuştu. Oyuncular karşılaşmanın ardından düzenlenen seremonide madalyalarına ve kupasına kavuşurken, daha sonra taraftarlarının yanına gittiler ve şampiyonluğu taraftarlar ile birlikte doyasıya kutladılar. Karşılaşma sonrası düzenlenen törende madalyaları Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya verirken, Eczacıbaşı'na şampiyonluk kupasını Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ takdim etti. Spor Toto Şampiyonlar kupası karşılaşmasının en değerli oyuncusu ise Eczacıbaşı'ndan Jordan Larson seçildi.
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Kupa sahibini başkentte buldu
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