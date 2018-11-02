Nüfus müdürlüklerinde sınav mesaisi yapılacak

ANKARA
Valiliği, Pazar günü yapılacak olan 2018-KPSS Ön Lisans sınavı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, "Sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanı / T.C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için "2018-KPSS Ön Lisans Sınava Giriş Belgesi" ile iki fotoğrafını yanında getiren adaylara "Geçici Kimlik Belgesi" verilmek üzere İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlükleri Pazar günü 07.00- 10.00 saatleri arasında açık tutulacaktır" denildi.