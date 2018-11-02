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Önce temizleniyor sonra uyarılıyor

Giriş Tarihi: 2.11.2018
Önce temizleniyor sonra uyarılıyor
si Zabıta Müdürlüğü ekipleri, duvar yazılarının temizlenmesi sonrası vatandaşlara kent görünümünün korunması konusunda uyarıda da bulundu. Duvar yazılarının yapılara ve kent görüntüsüne zarar verdiğini vurgulayan Mamak Belediye Başkanı , "Maalesef duvarlara ve ağaçlara yazı yazmak gibi olumsuz alışkanlıklar var. Bu duvar yazıları iki dakikada yazılıyor ancak silinmesi oldukça vakit alıyor. Tabii bu işlemler sırasında orijinal boyalar da zarar görüyor. Bizler belediye olarak gerekli bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu konuda bütün vatandaşlarımızda hassasiyet bekliyoruz" dedi.
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Önce temizleniyor sonra uyarılıyor
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