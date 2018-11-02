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Vali emniyetle vedalaştı

Giriş Tarihi: 2.11.2018
Vali Vasip Şahin emniyetle vedalaştı
Valiliği'ne atanan Vali , İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'a veda ziyaretinde bulundu. Ankara'ya atanması dolayısıyla İstanbul'daki yöneticilere veda ziyaretinde bulunan Şahin, bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'negeldi. Ziyarette Vali Şahin'i müdüriyet önünde İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan ve beraberindeki sıralı emniyet müdürleri karşıladı. Vali Şahin, İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'a makamında yaptı��ı ziyaretin ardından, yerleşkenin avlusunda emniyet müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri ve çeşitli şubelerin sorumlu müdürleri ile tek tek tokalaşarak veda etti.
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Vali Vasip Şahin emniyetle vedalaştı
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