Aileye eğitim ve danışmanlık desteği

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi'ne bağlı Aile Eğitim Merkezinde açıldığından bu yana 23 bin 805 kişiye danışmanlık, 63 bin 186 kişiye de eğitim hizmeti verildi. Psikolojik, pedagojik, hukuk, aile ve beslenme danışmanlığının verildiği Keçiören Belediyesi Aile Eğitim Merkezinden danışmanlık hizmeti alanların sayısı yılda yaklaşık 4 bin kişiyi buluyor. Merkez ayrıca düzenlediği seminerlerle özellikle gençlerin ve yetişkinlerin yanında olmayı sürdürüyor. Bilgilendirme misyonunu yerine getiren seminerlere her yaş grubundan insanlar katılırken, her ay ortalama 20 seminer düzenleniyor. Beslenme okulu kapsamında sağlıklı beslenme eğitimleri verildiğine de dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Aile Danışmanlığı hizmetimize genelde aileler, anne-baba ve çocuk, karı-koca, gelin-kaynana olarak aile içi problemlerini çözmek, iletişim becerileri kazanmak için başvuruyor.