Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Ankaralı gençlerden Safahat’a büyük ilgi

lı gençlerden Safahat’a büyük ilgi

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından başlatılan “Akif’in İzinde Safahat Okumaları” programı Ankaralı gençlerden büyük ilgi görüyor

Giriş Tarihi: 14.11.2018
Ankaralı gençlerden Safahat’a büyük ilgi
ANKARALI gençler, İstiklal şairi Mehmet Âkif Ersoy'un eseri Safahat'ı anlayarak okumak ve üzerinde değerlendirmeler yapmak için düzenlenen "Akif'in İzinde Safahat Okumaları" programında buluşuyor. AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği program 7 hafta boyunca sürecek. Safahat'ı oluşturan yedi kitabın, her birinin ayrı derslerde inceleneceği "okumalar" için her hafta farklı isimler konuk olacak. Sebilürreşad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan'ın katılımıyla gerçekleşen ilk program gençlerden yoğun ilgi gördü. AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Mesut Emre Balcı gençliğin Akif'i daha yakından tanıması gerektiğini ifade etti. Mehmet Akif'in sadece İstiklal Marşı şairi olarak bilinmesinin yeterli olmadığını, Akif'in hayatının ve eserlerinin gençlik için yol gösterici bir boyutu olduğunu ifade eden Balcı "Akif'in eserleri üzerinden yaşadığı döneme damgasını vurmuş bir münevverin hayatını inceliyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankaralı gençlerden Safahat’a büyük ilgi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN