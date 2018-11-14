Ankaralı gençlerden Safahat’a büyük ilgi

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gençler, İstiklal şairi Mehmet Âkif Ersoy'un eseri Safahat'ı anlayarak okumak ve üzerinde değerlendirmeler yapmak için düzenlenen "Akif'in İzinde Safahat Okumaları" programında buluşuyor. AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği program 7 hafta boyunca sürecek. Safahat'ı oluşturan yedi kitabın, her birinin ayrı derslerde inceleneceği "okumalar" için her hafta farklı isimler konuk olacak. Sebilürreşad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan'ın katılımıyla gerçekleşen ilk program gençlerden yoğun ilgi gördü. AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Mesut Emre Balcı gençliğin Akif'i daha yakından tanıması gerektiğini ifade etti. Mehmet Akif'in sadece İstiklal Marşı şairi olarak bilinmesinin yeterli olmadığını, Akif'in hayatının ve eserlerinin gençlik için yol gösterici bir boyutu olduğunu ifade eden Balcı "Akif'in eserleri üzerinden yaşadığı döneme damgasını vurmuş bir münevverin hayatını inceliyoruz" dedi.