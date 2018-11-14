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Avrupa’da kritik maç

ULEB Avrupa Kupası’nda mücadele eden Türk Telekom, C Grubu 7. maçında İspanya’nın Valencia Basket takımına konuk olacak

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 14.11.2018
Avrupa’da kritik maç
BU sezon hem Avrupa Kupası'nda hem de ligde iyi sonuçlar alan Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası C Grubu 7. hafta maçında bu akşam deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımı ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom, Pabellon Fuente De San Luis Salonu'nda oynanacak maçı kazanarak gruptaki 4. galibiyetini elde etmek istiyor. Türk Telekom ile Valencia Basket arasında Ankara'da oynanan ilk karşılaşma, İspanyol ekibinin 72-67'lik üstünlüğüyle sona ermişti.

SON 3 MAÇTA 3 GALİBİYET
C grubunda oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 yenilgi alan Türk Telekom, gruptaki ilk maçında Zenit'e deplasmanda 91-80 mağlup oldu. Gruptaki ikinci maçında Valencia'yı sahasında ağırlayan başkent ekibi bu maçtan da 72-67 mağlup ayrıldı. Üçüncü maçında Asvel deplasmanına konuk olan Mavi Kaplanlar sahadan 84-63 yenik ayrılarak bu maçta da galibiyetle tanışamadı. Gruptaki dördüncü maçında Trento'yu 81-77, beşinci maçında Partizan'ı 77-72 ve altıncı maçında da Zenit'i 81-75 mağlup eden başkent temsilcisi Türk Telekom son 3 maçını kazandı.
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Avrupa’da kritik maç
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