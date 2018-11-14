Avrupa’da kritik maç

BUGÜN NELER OLDU

sezon hem'nda hem de ligde iyi sonuçlar alan. hafta maçında bu akşam deplasmanda'nıntakımı ile karşı karşıya gelecek.'nda oynanacak maçı kazanarak gruptaki 4. galibiyetini elde etmek istiyor.ilearasında'da oynanan ilk karşılaşma,ekibinin'lik üstünlüğüyle sona ermişti.C grubunda oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 yenilgi alan, gruptaki ilk maçındadeplasmandamağlup oldu. Gruptaki ikinci maçındasahasında ağırlayan başkent ekibi bu maçtan damağlup ayrıldı. Üçüncü maçındadeplasmanına konuk olansahadanyenik ayrılarak bu maçta da galibiyetle tanışamadı. Gruptaki dördüncü maçında81-77, beşinci maçındave altıncı maçında damağlup eden başkent temsilcisisonmaçını kazandı.