Avrupa’da kritik maç

BU
sezon hem Avrupa Kupası
'nda hem de ligde iyi sonuçlar alan Türk Telekom
, ULEB Avrupa Kupası C Grubu 7
. hafta maçında bu akşam deplasmanda İspanya
'nın Valencia Basket
takımı ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom
, Pabellon Fuente De San Luis Salonu
'nda oynanacak maçı kazanarak gruptaki 4. galibiyetini elde etmek istiyor. Türk Telekom
ile Valencia Basket
arasında Ankara
'da oynanan ilk karşılaşma, İspanyol
ekibinin 72-67
'lik üstünlüğüyle sona ermişti. SON 3 MAÇTA 3 GALİBİYET
C grubunda oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 yenilgi alan Türk Telekom
, gruptaki ilk maçında Zenit'e
deplasmanda 91-80
mağlup oldu. Gruptaki ikinci maçında Valencia'yı
sahasında ağırlayan başkent ekibi bu maçtan da 72-67
mağlup ayrıldı. Üçüncü maçında Asvel
deplasmanına konuk olan Mavi Kaplanlar
sahadan 84-63
yenik ayrılarak bu maçta da galibiyetle tanışamadı. Gruptaki dördüncü maçında Trento'yu
81-77, beşinci maçında Partizan'ı 77-72
ve altıncı maçında da Zenit'i 81-75
mağlup eden başkent temsilcisi Türk Telekom
son 3
maçını kazandı.