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Başkan Yaşar üniversiteli gençlerle buluştu

Giriş Tarihi: 14.11.2018
Başkan Yaşar üniversiteli gençlerle buluştu
YENIMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Teoman ��ztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen "Eğlenirken Tanışıyoruz" açılış etkinliğine katıldı. Etkinlikte; 2014 yılında Yenimahalle Belediyesi ile Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) işbirliği ile yapılan ve 270 öğrenciye ev konforunda konaklama imkanı sağlayan tesise yeni gelen öğrenciler arkadaşlarıyla tanışıp kaynaşırken, vizeler öncesi de moral depolandı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar eğitim yolculuğunda gençlere başarı diledi.
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Başkan Yaşar üniversiteli gençlerle buluştu
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