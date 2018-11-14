Evcil hayvanlar yangında telef oldu

BUGÜN NELER OLDU

çıkan yangında 3 kedi ve 1 köpek dumandan zehirlenerek telef oldu. Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi üzerinde bulunan dört katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede geceyarısı yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler dakikalar içinde tüm daireyi sardı. Evin penceresinden yükselen alevleri gören apartman sakinleri, hızla binayı tahliye etti. Merdiven yardımıyla yanan daireye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin çevreye sirayet etmeden kontrol altına alınması için adeta zamana karşı yarış verdi. Olay anında dışarıda bulunan ev sahibi Nesli E., içeride mahsur kalan evcil hayvanları için gözyaşı döktü. Alevlerle mücadele eden itfaiye erleri, bir yandan da hayvanların kurtarılması için çalışma yaptı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren söndürme çalışmasının ardından daireye giren itfaiye erleri, 3 kedi ve 1 köpeğin dumandan zehirlenerek telef olduğunu belirledi.