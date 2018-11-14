Halk Ekmek’ten ekmek israfına son

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan ekmek israfı ile ilgili Ankara Halk Ekmek Fabrikası yeni ürünler üreterek, halkın sağlıklı ekmek yemesi, bilinçli ekmek tüketimi ile ekmek israfının azaltmasıyla ilgili çözümler üretiyor.Türkiye'de günde 1.223 ton, yılda 447 bin ton bir diğer hesapla 1.79 milyar adet ekmek israf ediliyor.Ekmek israfının önlenmesi ve tasarruf yöntemlerinin yaygınlaştırılması konusunda farkındalık yaratmak için ürün skalasını artırdıklarını belirten Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, şu bilgileri verdi: "Çorbalık galeta, galeta unu, roll ekmek, köy ekmeği ve halk çerez ürünlerini bu kapsamda üretiyoruz. Hacettepe Üniversitesi işbirliği ile aynı zamanda bir TÜBİTAK projesi olan halk çerez ürünlerimiz çok ilgi görüyor. Ekmek üretimi esnasında şekli bozuk, iyi pişmemiş, gereğinden fazla pişmiş, gramaj hatası olan ekmekler satış öncesi fireye ayrılıyor. 6 farklı çeşit halk çerez ürünüyle ekmek israfını da önlemiş oluyoruz. Galeta unu ve çorbalık galeta yapımı için uygun olmayan ekmekleri ise besicilere satıyoruz. Halk Ekmek Fabrikası olarak tam buğday ekmeğin tüm Türkiye genelinde tanınmasında da öncülük ettik. Tam buğday ekmeği buğdayın tamamıyla, ayrıştırılmadan ve protein kaybı yaşamadan üretiliyor. Bu sayede buğdaydan başlayarak ekmek israfını da engellemiş oluyoruz."