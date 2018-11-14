Hastalarıyla “Doğu Ekspresi” yolculuğunda

BUGÜN NELER OLDU

Çocuk sağlığı hastalıkları ve çocuk endokrinolojisi uzmanı Doç. Dr. Ergun Çetinkaya, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'ne dikkat çekmek amacıyla diyabetli çocukların anne ve babalarıyla katılabilecekleri bir organizasyon düzenledi. Bu kapsamda, Ankara Garı'nda toplanan 25 kişilik ekip, Doğu Ekspresi ile Kars turuna başladı. Yolculuk boyunca geçecekleri güzergahların doğal güzelliklerini keşfetme imkanı bulacak hastalar ve aileleri, Kars'ta da tarihi mekanları gezme fırsatı bulacak. Doç. Dr. Ergun Çetinkaya yaptığı açıklamada, 10 yıldan bu yana tedavisini takip ettiği çocuklar ve aileleriyle 25-30 kişilik gruplar halinde gezilere katıldıklarını söyledi.Bu yıl Doğu Ekspresi ile yolculuğa çıktıklarını, Kars'ın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfedeceklerini aktaran Çetinkaya, şunları kaydetti: "Amacımız bu gezi ile diyabetli hastalarımızın ve ailelerinin kaynaşması, onların yalnız olmadıklarını hissetmeleri ve 'demek ki benim gibi başka çocuklar da varmış' gibi bir algıya sahip olmalarını sağlamak. Hastalıklarını kontrol altına almaları, kan şekerlerinin iyi olması için o hastalığı kabul etmeleri ve gerekenleri yapmaları çok önemli."katılan 11 yaşındaki diyabet hastası Hazal Naz Baca ise Kars'a ilk kez gideceği için heyecanlı olduğunu söyledi.Bu sene diyabet teşhisi konulduğunu belirten Baca, sağlıklı beslendiğini, ilaçlarını ve iğnelerini düzenli kullanarak hastalığını kontrol altına aldığını dile getirdi. 16 yaşındaki Fatma Sude Çelebi ise 5 yaşında diyabet ile tanıştığını kaydederek, bu hastalıkla mücadelede en önemli unsurun motivasyon olduğunu vurguladı. Çelebi, "En önemli şey diyabetle arkadaş olabilmek. Ben diyabetle yaşamayı öğrendim. İnsülin pompasının da diyabetle arkadaş olmamda bana çok katkısı oldu. Gezilerde, kendim gibi insanları görünce yalnız olmadığımı hissediyorum. Geziler dışında tiyatro ve piknik organizasyonları da yapılıyor" şeklinde konuştu.ilk seyahatiniBeypazarı'na yaptıklarını,dile getiren Doç. Dr.Çetinkaya, o seyahatte hastalarındanbirisinin "Hocam biziyurt dışına da götürür müsünüz?"dediğini ve ertesi yıl tüm koşullarızorlayarak Paris'e gittiklerini ifadeetti. Çetinkaya, "Baktık becerebiliyoruz,altından da kalkıyoruz, İtalya,Dubai, Kıbrısve Gürcistan'agittik. Hersene farklıbir rotabelirliyoruz"diye konuştu.Çetinkaya,25 saat sürentren yolculuğununsonundaKars veÇıldır'dakitarihi mekanlarıve örenyerlerinigezeceklerinianlattı.