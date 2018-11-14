Hastalarıyla “Doğu Ekspresi” yolculuğunda

Çocuk sağlığı hastalıkları ve çocuk endokrinolojisi uzmanı Doç. Dr. Ergun Çetinkaya, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'ne dikkat çekmek amacıyla diyabetli çocukların anne ve babalarıyla katılabilecekleri bir organizasyon düzenledi. Bu kapsamda, Ankara Garı'nda toplanan 25 kişilik ekip, Doğu Ekspresi ile Kars turuna başladı. Yolculuk boyunca geçecekleri güzergahların doğal güzelliklerini keşfetme imkanı bulacak hastalar ve aileleri, Kars'ta da tarihi mekanları gezme fırsatı bulacak. Doç. Dr. Ergun Çetinkaya yaptığı açıklamada, 10 yıldan bu yana tedavisini takip ettiği çocuklar ve aileleriyle 25-30 kişilik gruplar halinde gezilere katıldıklarını söyledi. KAYNAŞTIRMA AMAÇLI GEZİ
Bu yıl Doğu Ekspresi ile yolculuğa çıktıklarını, Kars'ın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfedeceklerini aktaran Çetinkaya, şunları kaydetti: "Amacımız bu gezi ile diyabetli hastalarımızın ve ailelerinin kaynaşması, onların yalnız olmadıklarını hissetmeleri ve 'demek ki benim gibi başka çocuklar da varmış' gibi bir algıya sahip olmalarını sağlamak. Hastalıklarını kontrol altına almaları, kan şekerlerinin iyi olması için o hastalığı kabul etmeleri ve gerekenleri yapmaları çok önemli." EN ÖNEMLİ ŞEY, DİYABETLE ARKADAŞ OLABİLMEK GEZIYE
katılan 11 yaşındaki diyabet hastası Hazal Naz Baca ise Kars'a ilk kez gideceği için heyecanlı olduğunu söyledi.Bu sene diyabet teşhisi konulduğunu belirten Baca, sağlıklı beslendiğini, ilaçlarını ve iğnelerini düzenli kullanarak hastalığını kontrol altına aldığını dile getirdi. 16 yaşındaki Fatma Sude Çelebi ise 5 yaşında diyabet ile tanıştığını kaydederek, bu hastalıkla mücadelede en önemli unsurun motivasyon olduğunu vurguladı. Çelebi, "En önemli şey diyabetle arkadaş olabilmek. Ben diyabetle yaşamayı öğrendim. İnsülin pompasının da diyabetle arkadaş olmamda bana çok katkısı oldu. Gezilerde, kendim gibi insanları görünce yalnız olmadığımı hissediyorum. Geziler dışında tiyatro ve piknik organizasyonları da yapılıyor" şeklinde konuştu. DAHA ÖNCE YURTDIŞINA DA GİTTİLER HASTALARIYLA
ilk seyahatini
Beypazarı'na yaptıklarını,
dile getiren Doç. Dr.
Çetinkaya, o seyahatte hastalarından
birisinin "Hocam bizi
yurt dışına da götürür müsünüz?"
dediğini ve ertesi yıl tüm koşulları
zorlayarak Paris'e gittiklerini ifade
etti. Çetinkaya, "Baktık becerebiliyoruz,
altından da kalkıyoruz, İtalya,
Dubai, Kıbrıs
ve Gürcistan'a
gittik. Her
sene farklı
bir rota
belirliyoruz"
diye konuştu.
Çetinkaya,
25 saat süren
tren yolculuğunun
sonunda
Kars ve
Çıldır'daki
tarihi mekanları
ve ören
yerlerini
gezeceklerini
anlattı.