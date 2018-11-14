Keçiörengücü ekibi deplasmanda kazandı

TFF 2. Lig
'de 12. hafta oynanan maçlarla tamamlandı. 2. Lig
'de mücadele eden 5 Ankara
takımından sadece Keçiörengücü
haftayı galibiyetle kapattı. Etimesgut Belediyespor
ve Ankara Demirspor
haftayı beraberlikle noktalarken, Bugsaşspor
ve Hacettepespor
rakiplerine boyun eğdi. 2. Lig Beyaz Grup
'ta mücadele eden Keçiörengücü Samsunspor
'u 2-1
mağlup etti. Keçiörengücü'nün
gollerini 45
. ve 54
. dakikalarda Taha Balcı
kaydetti. Keçiören
ekibi bu galibiyetle puanını 22'ye yükseltti. Kırmızı Grup'ta mücadele eden Etimesgut Belediyespor
kendi evinde Menemen Belediyespor'
la 2-2
berabere kaldı. Etimesgutspor'
un gollerini Akın Akman
ve Ahmet Kaan
attı. Beyaz Grup
'ta mücadele eden Ankara Demirspor
ise kendi evinde oynadığı maçta Amed Sportif
ile 0-0
berabere kaldı. HACETTEPE FARK YEDİ 2. Lig Beyaz Grup
'ta mücadele eden Hacettepespor
deplasmanda karşılaştığı Kastamonuspor'a 6-2
mağlup oldu. 2. Lig Kırmızı Grup
'ta mücadele eden Bugsaşspor
ise OSTİM Stadı
'nda oynanan maçta Tuzlaspor'a 3-0
mağlup oldu.