Keçiörengücü ekibi deplasmanda kazandı

BUGÜN NELER OLDU

'de 12. hafta oynanan maçlarla tamamlandı.'de mücadele edentakımından sadecehaftayı galibiyetle kapattı.vehaftayı beraberlikle noktalarken,verakiplerine boyun eğdi.'ta mücadele eden'umağlup etti.gollerini. ve. dakikalardakaydetti.ekibi bu galibiyetle puanını 22'ye yükseltti. Kırmızı Grup'ta mücadele edenkendi evindelaberabere kaldı.un golleriniveattı.'ta mücadele edenise kendi evinde oynadığı maçtaileberabere kaldı.'ta mücadele edendeplasmanda karşılaştığımağlup oldu.'ta mücadele edenise'nda oynanan maçtamağlup oldu.