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Keçiörengücü ekibi deplasmanda kazandı

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 14.11.2018
Keçiörengücü ekibi deplasmanda kazandı
TFF 2. Lig'de 12. hafta oynanan maçlarla tamamlandı. 2. Lig'de mücadele eden 5 Ankara takımından sadece Keçiörengücü haftayı galibiyetle kapattı. Etimesgut Belediyespor ve Ankara Demirspor haftayı beraberlikle noktalarken, Bugsaşspor ve Hacettepespor rakiplerine boyun eğdi. 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Keçiörengücü Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Keçiörengücü'nün gollerini 45. ve 54. dakikalarda Taha Balcı kaydetti. Keçiören ekibi bu galibiyetle puanını 22'ye yükseltti. Kırmızı Grup'ta mücadele eden Etimesgut Belediyespor kendi evinde Menemen Belediyespor'la 2-2 berabere kaldı. Etimesgutspor'un gollerini Akın Akman ve Ahmet Kaan attı. Beyaz Grup'ta mücadele eden Ankara Demirspor ise kendi evinde oynadığı maçta Amed Sportif ile 0-0 berabere kaldı.

HACETTEPE FARK YEDİ
2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hacettepespor deplasmanda karşılaştığı Kastamonuspor'a 6-2 mağlup oldu. 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bugsaşspor ise OSTİM Stadı'nda oynanan maçta Tuzlaspor'a 3-0 mağlup oldu.
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Keçiörengücü ekibi deplasmanda kazandı
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