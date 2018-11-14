KEDEM’de bilimsel ve kültürel değerler

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KEDEM, teknolojiden doğa bilimlerine, görsel sanatlardan Türkçenin doğru kullanımına kadar birçok konuda eğitim verdiği kursiyer öğrencilerle geleceği inşa etmeyi sürdürüyor. Keçiören'in birçok noktasında faaliyet gösteren KEDEM'in Aktepe'deki merkezinde Fen ve Doğa Kulübü öğrencileriyle kayaç koleksiyonundan oluşan taşların farklılıkları incelenerek, yaprak ve deniz kabuğu fosili yapıldı. Görsel Sanatlar Kulübü öğrencileri de pastel boya ile resim tamamlama tekniğini öğrendi. Çaldıran'daki kurs merkezinde, Bilişim ve Teknoloji Kulübü öğrencileri Photoshop başlangıç eğitimi alarak çeşitli tasarımlar yaptı. KEDEM'in Tepebaşı'ndaki merkezinde ise Türkçe ve Yazarlık Kulübü öğrencileri çeşitli süslemelerle el sanatları eğitimi aldı.