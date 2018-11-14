Sokaktaki dostlarımız için sıcak bir yuva

BUGÜN NELER OLDU

yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye'ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, sokak hayvanları konusunda yaptığı çalışmalarla da fark yaratıyor. Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokakta yaşayan dostlarımıza sıcak bir yuva sunuyor. Ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ve diğer birimleriyle tam donanımlı olan merkezde, konusunda uzman veteriner ve uzmanlar görev yapıyor. Tüm bakım ve tedavi işlemlerinin yapıldığı polikliniklerin bulunduğu merkezde, kısırlaştırma işlemi, kuduz ve karma başta olmak üzere tüm aşılar yapılıyor. Merkezden sahiplendirilen hayvanların daha sonraki bakım ve tedavileri de ücretsiz olarak yapılıyor.