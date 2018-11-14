Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Sokaktaki dostlarımız için sıcak bir yuva

Sokaktaki dostlarımız için sıcak bir yuva

Giriş Tarihi: 14.11.2018
Sokaktaki dostlarımız için sıcak bir yuva
YEREL yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye'ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, sokak hayvanları konusunda yaptığı çalışmalarla da fark yaratıyor. Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokakta yaşayan dostlarımıza sıcak bir yuva sunuyor. Ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ve diğer birimleriyle tam donanımlı olan merkezde, konusunda uzman veteriner ve uzmanlar görev yapıyor. Tüm bakım ve tedavi işlemlerinin yapıldığı polikliniklerin bulunduğu merkezde, kısırlaştırma işlemi, kuduz ve karma başta olmak üzere tüm aşılar yapılıyor. Merkezden sahiplendirilen hayvanların daha sonraki bakım ve tedavileri de ücretsiz olarak yapılıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sokaktaki dostlarımız için sıcak bir yuva
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN