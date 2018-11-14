TechAnkara Proje Pazarı 2018 açıldı

BUGÜN NELER OLDU

yıl sekizincisi düzenlenen TechAnkara Proje Pazarı açılış töreni ATO Congresium'da gerçekleştirildi. TechAnkara Proje Pazarının açılışına; Ankara Valisi ve Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Vasip Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeleri, proje sahipleri, girişimciler, yatırımcılar ile çok sayıda davetli katıldı. TechAnkara Proje Pazarı için 482 yenilikçi proje başvurusu alındı ve değerlendirmeler sonucu ilk 100 proje belirlendi. İlk 100 projenin faaliyet alanı ve sektör dağılımı; 26 İletişim ve Sayısal Dönüşüm Teknolojileri, 15 Makine ve Mekatronik Teknolojileri, 14 Sağlık ve Biyomedikal Teknolojileri, 10 Gıda ve Tarım Teknolojileri, 11 Enerji ve Yeşil Teknolojiler, 10 Eğitim Teknolojileri, 7 Malzeme ve Nano/Mikro Teknolojiler, 6 Havacılık ve Otomotiv Teknolojileri, 6 Diğer Teknolojiler şeklinde sıralandı.