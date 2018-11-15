Başarılı performansı ‘sürdürmek istiyoruz’

BUGÜN NELER OLDU

'nde üst üste 6. kez şampiyonluk sevinci yaşayan, "Artık çıta uluslararası başarı olmalı" dedi., yaptığı açıklamada görme engelli futbolunun'de geldiği nokta, uluslararası hedefler ve gelecek planlarıyla ilgili konuştu.'de Sesi Görenler Futbol Ligi'ninyılında kurulduğunu hatırlatan, "Lig kurulduğundan beri biz şampiyon oluyoruz. Bu sene üst üste 6. şampiyonluğumuza ulaştık. Şampiyonluklarımızın sırrı, çocuklarımızın çok çalışkan olması ve teknik direktörümüz'ın uluslararası seviyedeki antrenman metotları" ifadelerini kullandı.nün'deki ilk görme engellilerfutbol sahasına sahip takım olduğununaltını çizen, "Başarıdabunun da çok önemli bir faktör olduğunainanıyorum. Ülkemizde bu branşın ekolkulübü haline geldik. Milli takıma çağırılanfutbolcunun bazen altısı bazen deyedisi bizim kulübümüzden çıkıyor. Bubaşarılı performansı sürdürmek istiyoruz"diye konuştu.