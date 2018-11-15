TÜRKIYE Sesi Görenler Futbol Ligi
'nde üst üste 6. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Çankaya Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yusuf Sayyıdan
, "Artık çıta uluslararası başarı olmalı" dedi. Sayyıdan
, yaptığı açıklamada görme engelli futbolunun Türkiye
'de geldiği nokta, uluslararası hedefler ve gelecek planlarıyla ilgili konuştu. Türkiye
'de Sesi Görenler Futbol Ligi'nin 2013
yılında kurulduğunu hatırlatan Sayyıdan
, "Lig kurulduğundan beri biz şampiyon oluyoruz. Bu sene üst üste 6. şampiyonluğumuza ulaştık. Şampiyonluklarımızın sırrı, çocuklarımızın çok çalışkan olması ve teknik direktörümüz Hasan Yıldırım
'ın uluslararası seviyedeki antrenman metotları" ifadelerini kullandı. ENGELLİ SAHAMIZ VAR Çankaya Görme Engelliler Spor Kulübü'
nün Türkiye
'deki ilk görme engelliler
futbol sahasına sahip takım olduğunun
altını çizen Sayyıdan
, "Başarıda
bunun da çok önemli bir faktör olduğuna
inanıyorum. Ülkemizde bu branşın ekol
kulübü haline geldik. Milli takıma çağırılan 10
futbolcunun bazen altısı bazen de
yedisi bizim kulübümüzden çıkıyor. Bu
başarılı performansı sürdürmek istiyoruz"
diye konuştu.