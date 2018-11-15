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Başarılı performansı ‘sürdürmek istiyoruz’

Giriş Tarihi: 15.11.2018
Başarılı performansı ‘sürdürmek istiyoruz’
TÜRKIYE Sesi Görenler Futbol Ligi'nde üst üste 6. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Çankaya Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yusuf Sayyıdan, "Artık çıta uluslararası başarı olmalı" dedi. Sayyıdan, yaptığı açıklamada görme engelli futbolunun Türkiye'de geldiği nokta, uluslararası hedefler ve gelecek planlarıyla ilgili konuştu. Türkiye'de Sesi Görenler Futbol Ligi'nin 2013 yılında kurulduğunu hatırlatan Sayyıdan, "Lig kurulduğundan beri biz şampiyon oluyoruz. Bu sene üst üste 6. şampiyonluğumuza ulaştık. Şampiyonluklarımızın sırrı, çocuklarımızın çok çalışkan olması ve teknik direktörümüz Hasan Yıldırım'ın uluslararası seviyedeki antrenman metotları" ifadelerini kullandı.

ENGELLİ SAHAMIZ VAR
Çankaya Görme Engelliler Spor Kulübü'nün Türkiye'deki ilk görme engelliler futbol sahasına sahip takım olduğunun altını çizen Sayyıdan, "Başarıda bunun da çok önemli bir faktör olduğuna inanıyorum. Ülkemizde bu branşın ekol kulübü haline geldik. Milli takıma çağırılan 10 futbolcunun bazen altısı bazen de yedisi bizim kulübümüzden çıkıyor. Bu başarılı performansı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.
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