Boş park yeri cep telefonunda

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Makine mühendisi Berk Şahin ile arkadaşları Taha Şahin ve Halil Bakırcı, tatil için geldikleri memleketleri Amasya'da uzun süre araçlarını park edecek yer aradı. Yaşadıkları sorunun çözümü için ne yapabileceklerini düşünen Şahin, boş park alanını gösteren bir uygulama geliştirmeye karar verdi. ODTÜ Teknokent'te bulunan ofislerinde çalışmaya başlayan arkadaşlar, TÜBİTAK'tan aldıkları destekle sürücülere boş park alanlarını gösteren ve otopark işletmelerini daha verimli hale getiren bir sistem hazırladı. "Parxlab" ismini verdikleri sistem sayesinde sürücüler, telefonlarına indirdikleri uygulamadan park alanlarına konulan sensör vasıtasıyla boş park alanlarını görme imkanına kavuşuyor. Berk Şahin, arkadaşlarıyla boş park alanı ararken büyük stres yaşadıklarını söyledi. Bu sorunu nasıl çözebileceklerini düşündüklerini belirten Şahin, geliştirdikleri uygulama sayesinde sürücülere boş park alanlarının gösterildiğini anlattı.Sensörler sayesinde sürücülerin boş park alanına yönlendirildiğini dile getiren Şahin, "Uygulama ile cadde üstü otopark işletmeleri için de verimliliği artırmış oluyoruz. Sürücü, mobil uygulamayı telefonuna indirdiğinde bulunduğu yere en yakın boş park alanını görecek ve kendine bir rota çizilecek. Bu sistem Türkiye'de uygulanabilir hale gelebilir. Projemize ilgi çok güzel. Amasya Belediyesi ile anlaşma yaptık ve projeyi uygulamaya başladık" dedi. Taha Şahin mobil uygulamaya otopark hizmeti veren bazı belediyeler ile alışveriş merkezlerinden talep geldiğini söyledi.