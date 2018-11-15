Kömürlükten kütüphaneye

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DOĞUBAYAZIT ilçesine bağlı Karaca Köyü İlkokul ve Anaokulu'nun, yer olmadığı için kömürlük olarak kullanılan sınıfı, Ankara'da yaşayan ve antikacılıkla uğraşan Egemen Kanık'ın yardımlarıyla kütüphaneye dönüştürüldü. Kütüphanenin inşasında köy sakinleri ve öğretmenlerle el ele veren Kanık'a, Karabulak Jandarma Karakolu ve çeşitli dernekler de kitap desteğinde bulundu. Kanık, yaptığı açıklamada, okulun kütüphane olarak kurulan kısmının daha önce kömürlük olarak kullanıldığına dikkati çekerek, "Kütüphane kurmak benim çocukluk hayalimdi. Elime bir fırsat geçtiğinde Türkiye'nin neresi olursa olsun kütüphane kurmak istiyordum. Daha sonra elime kütüphane oluşturmaya yetecek bir meblağ geçti. Araştırmalarım sonucunda bir dernek aracılığıyla öğretmenlerimizle tanıştım ve buraya geldim. Okulun daha önce hiç kütüphanesi olmamış. Sınıflardan birinin kömürlük olarak kullanıldığını görünce kütüphaneyi buraya kurmaya karar verdim. Çok da güzel oldu. Küçük bir köy okulu da olsa bence bütün okulların kütüphanesi olmalı" dedi.