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Mamaklı gençler seriye bağladı

Giriş Tarihi: 15.11.2018
Mamaklı gençler seriye bağladı
ANKARA U-18 Genç Erkekler Basketbol Ligi 1. kümede mücadele eden Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, ligde oynadığı yedinci maçını da kazanarak namağlup unvanını sürdürdü. MEB Spor Salonu'nda, Hacettepe Üniversitesi Basketbol Takımı ile karşılaşan Yeşil-Beyazlılar güçlü rakibi karşısında 12 sayıya geriye düşmesine rağmen maçı 83-71 gibi farklı bir skorla sahadan galip ayrıldı. Birinci periyotta rakibinin üç sayı çizgisinde bulduğu sayılara pota altında bulduğu sayılar ile cevap veren Yeşil-Beyazlılar, ilk çeyreği önde kapattı.

SON PERİYOTTA MAÇI KOPARDILAR
Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı başarılı hücumlar ile bu periyodu 35-38 geride kapatarak farkı 3 sayıya kadar indirdi. Son periyotta ise etkisini iyice arttıran Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı farkı çift hanelere çıkartarak 12 sayı geriden geldiği maçı 12 sayı önde bitirdi. Her hafta başarı serisine bir yenisini eklediklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Alınan başarılı sonuçlar gençlerimizin motivasyonunu artırıyor Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.
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Mamaklı gençler seriye bağladı
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