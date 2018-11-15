Mamaklı gençler seriye bağladı

ANKARA U-18 Genç Erkekler Basketbol Ligi
1.
kümede mücadele eden Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı
, ligde oynadığı
yedinci maçını da kazanarak
namağlup unvanını sürdürdü. MEB Spor Salonu
'nda, Hacettepe Üniversitesi Basketbol Takımı
ile karşılaşan
Yeşil-Beyazlılar güçlü rakibi karşısında 12
sayıya geriye düşmesine rağmen maçı 83-71
gibi farklı bir skorla sahadan galip ayrıldı.
Birinci periyotta rakibinin üç sayı çizgisinde bulduğu
sayılara pota altında bulduğu sayılar ile cevap
veren Yeşil
-Beyazlılar
, ilk çeyreği önde kapattı. SON PERİYOTTA MAÇI KOPARDILAR Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı
başarılı hücumlar ile bu periyodu 35-38
geride kapatarak farkı 3 sayıya kadar indirdi. Son periyotta ise etkisini iyice arttıran Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı
farkı çift hanelere çıkartarak 12
sayı geriden geldiği maçı 12
sayı önde bitirdi. Her hafta başarı serisine bir yenisini eklediklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül
, "Alınan başarılı sonuçlar gençlerimizin motivasyonunu artırıyor Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.