Mamaklı gençler seriye bağladı

BUGÜN NELER OLDU

1.kümede mücadele eden, ligde oynadığıyedinci maçını da kazanaraknamağlup unvanını sürdürdü.'nda,ile karşılaşanYeşil-Beyazlılar güçlü rakibi karşısındasayıya geriye düşmesine rağmen maçıgibi farklı bir skorla sahadan galip ayrıldı.Birinci periyotta rakibinin üç sayı çizgisinde bulduğusayılara pota altında bulduğu sayılar ile cevapveren, ilk çeyreği önde kapattı.başarılı hücumlar ile bu periyodugeride kapatarak farkı 3 sayıya kadar indirdi. Son periyotta ise etkisini iyice arttıranfarkı çift hanelere çıkartaraksayı geriden geldiği maçısayı önde bitirdi. Her hafta başarı serisine bir yenisini eklediklerini ifade eden, "Alınan başarılı sonuçlar gençlerimizin motivasyonunu artırıyor Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.