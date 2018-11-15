Mısır tezgâhında kaçak sigara

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ANKARA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Gölbaşı uygulama noktasında bir minibüsü durdurdu. Şüphelilerden düzeneği çalıştırmasını isteyen ekipler, iki tezgah içerisine gizlenmiş 53 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Araçtaki M.A. ile A.Ç. gözaltına alındı. M.A'nın cezaevi firarisi olduğu, A.A. adına düzenlenmiş sahte kimlik ibraz ettiği belirlendi. Sahte kimlik gösterdiği için hakkında ayrıca evrakta sahtecilik suçundan da işlem yapılan M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.A. ve M.T.A'nın yasa dışı yollardan getirdikleri kaçak sigaraları piyasaya sürdükleri bilgisine ulaştı. Ekipler, kaçak sigaraların Aşağı Öveçler Mahallesi'nde bir depoda tutulduğunu belirledi. Zanlıların yakalanmamak amacıyla Dikmen semtinin dışına çıkmadıkları, sigaraları Altındağ'ın Ulus semti ve Önder Mahallesi'nde irtibatlı oldukları kişileri kurye olarak kullandıkları ticari taksiler aracılığıyla ulaştırdıkları ve bu şekilde satış yaptıkları tespit edildi. Dikmen'deki depoya düzenlenen operasyonda, 20 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.