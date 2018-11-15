Mustafa Ak, park sözünü tutuyor

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KEÇIÖREN Belediyesi, Atapark Mahallesi 1291. Sokak üzerinde yapımına başladığı, içerisinde yürüyüş yolunun, fitness aletlerinin ve çocuk oyun setinin bulunacağı parkta çalışmalarını hızlandırdı. Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen kırım ve hafriyat çalışmalarının ardından kaba inşaatı tamamlanacak olan parkta çevre düzenlemesi ve yeşil alan çalışmaları yürütülecek. Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarının ardından vatandaşın hizmetine sunulacak olan park, Atapark Mahallesi'ne daha doğal bir görünüm sunacak. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Geçtiğimiz günlerde bu alanda incelemelerde bulunarak park yapacağımıza dair vatandaşlarımıza söz vermiştik. Yapımına başladığımız parkımızı hızla tamamlayarak Atapark Mahallemize yeni bir park daha kazandıracağız" dedi.