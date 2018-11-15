Zehir tacirlerinin şifresi çözüldü

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının başta Altındağ olmak üzere kentin çeşitli noktalarında eroin sattığı belirlendi. Polis ekipleri bunun üzerine uyuşturucu çetesini teknik ve fiziki takibe aldı. Narkotik polisinin 2 aylık takibi sonucu, çete üyelerinin özel araçları ile İstanbul'dan Ankara'ya eroin getirdiği tespit edildi. Narkotik polisi, çete üyelerine ait 6 ev ve 1 iş yerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli İ.B., M.K., E.A., C.A., S.D., İ.Ü., ve M.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, valizler içinde çeşitli yerlere gizlenmiş yaklaşık 1 milyon TL değerinde 6 kilogram eroin ele geçirildi. Valiz içindeki eroin paketlerinin giysiler ile kamufle edildiği ve bazı paketlerin kot pantolon içine zulalandığı narkotik polisleri tarafından belirlendi.ŞÜPHELERIN sokak aralarında ve Altındağ'da telefon tamiri yapan dükkanda eroin sattığı belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli İ.B., M.K. E.A. ve C.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin TL'ye de el konuldu. Çetenin İstanbul'dan getirdiği eroini, çeşitli katkı maddeleri ile 2 katına çıkardığı ve kazançlarını da bu şekilde artırdığı belirtildi. Bu arada şüphelilerin cep telefonlarında yapılan inceleme sonucu, çete üyelerinin Kuzey Kore'de geliştirilen ve FETÖ üyeleri tarafından da kullanılan şifreli haberleşme programı 'Wicker Me' kullandıkları belirlendi. Şüphelilerin uyuşturucu satışı ile ilgili konuşmalarını bu program üzerinden yaptıkları ve konuşmaların program formatına göre bir süre sonra silindiği tespit edildi.